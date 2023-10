Goditi me thikë fqinjin, shoqërohet në polici adoleshenti në Elbasan

Policia ka shoqëruar në komisariat një 17-vjeçar, i cili pas një sherri me fqinjin e tij, 27-vjeçarin me iniciale A. H., këtë të fundit e ka goditur me thikë.

27-vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa arma e ftohtë është sekuestruar si provë materiale. Gjithashtu, Policia ka sekuestruar një shkop metalik, që u gjet gjatë kontrollit në banesën e 17-vjeçarit. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.

Njoftimi i policisë:

Dëmtoi me mjet prerës, një 27-vjeçar, gjatë një konflikti të çastit, falë reagimit në kohë të Policisë, kapet dhe shoqërohet në Polici, 17-vjeçari, autori i dyshuar.

Shërbimet e Policisë, menjëherë pas marrjes së njoftimit se në spital kishte shkuar për të marrë mjekim, një 27-vjeçar, i dyshuar i dëmtuar me mjet prerës, kanë organizuar punën për identifikimin dhe kapjen e autorit.

Nga veprimet hetimore dyshohet se gjatë një konflikti të çastit, 17-vjeçari ka dëmtuar me mjet prerës, shtetasin A. H., 27 vjeç,(fqinj), i cili ndodhet në kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Si rezultat i ndërhyrjes së shpejtë të shërbimeve të Policisë u bë e mundur kapja dhe shoqërimi në ambientet e Komisariatit të Policisë Elbasan, i autorit të dyshuar të plagosjes, ndaj të cilit po kryhen veprimet e mëtejshme procedurale.

Mjeti prerës thikë që dyshohet se është përdorur nga autori, u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu, Policia ka sekuestruar një shkop metalik, që u gjet gjatë kontrollit në banesën e 17-vjeçarit. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.