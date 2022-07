Goditet “Ndragheta”në Ibiza, shkatërrohet grupi i trafikantëve, 30 të dyshuar, mes tyre shqiptarë (EMRAT)

Foto ilustruese

Policia italiane ka zhvilluar një operacion Blitz i Milan DDA në orët e para të mëngjesit të sotëm.

sipas mediave italiane të ë në hetime janë 30 të dyshuar mes tyre edhe dy shtetas shqiptarë.

Mësohet se dy shqiptarët janë Alfred Lleshi, 32 vjeç dhe Ylber Mezja, 46 vjeç.

Të dyshuarit akuzohen për për organizatë kriminale me qëllim trafikun e drogës.

Emrat e të dyshuarve

Gjithsej 30 të dyshuar janë të përfshirë në një hetim nga DDA e Milanos – të koordinuar nga prokurorja Alessandra Cerreti – të akuzuar në mënyra të ndryshme për shoqërim mafioz dhe shoqatë kriminale me qëllim trafikun e drogës.

Luigi Aquilano , 44 ​​vjeç, nga Nicotera , banues në Milano (dhëndri i bosit Antonio Mancuso);

Damiano Aquilano , 38 vjeç, nga Milano, me banim në Solaro (Mi), i përfshirë tashmë në operacionin “Obsession” të Dda of Catanzaro;

Alessio Calabrese , 42 vjeç, nga Monza;

Nazzareno Calaio , 53 vjeç, nga Milano;

Salvatore Comerci , 37 vjeç, nga Nicotera ;

Christian Cucumazzo , 28 vjeç, nga Bari (ish i burgosur);

Giuseppe D’Angelo , 43 vjeç, nga Nicotera ;

Rosario D’Angelo , 38 vjeç, nga Nicotera, banues në Bresso (Mi);

Nicola De Luca , 50 vjeç, nga Milano;

Francesco Orazio Desiderato , 48 vjeç, nga Nicotera, me banim në Berlassina (Mb);

Edoardo Di Giacco , 39 vjeç, nga Nicotera , me banim në Milano;

Giuseppe Di Giacco, 37 vjeç, nga Nicoter a, banues në Milano;

Arturo Garofalo, 32 vjeç, me origjinë nga Palermo, me banim në Milano;

Andrea Gobbo , 23 vjeç, nga Solaro (Mi);

Cosimo Michele Iozzolino, 61 vjeç, nga Corigliano Calabro, banues në Milano;

Nicola La Valle , 52 vjeç, me origjinë nga Reggio Calabria, por banues në Milano;

Luciano Lioniello , 46 ​​vjeç, lindur në Romë, banues në Ibiza;

Alfred Lleshi , 32 vjeç, shqiptar me banim në Rho (Mi);

Alessandro Marangi , 51 vjeç, nga Milano;

Giorgio Mariani , 64 vjeç, nga Milano;

Massimiliano Mazzianti , 50 vjeç, nga Milano;

Paolo Mesiano , 46 ​​vjeç, me origjinë nga Vibo Valentia, me banim në Milano;

Antonio Messineo , 41 vjeç, nga Locri;

Ylber Mezja, 46 vjeç, shqiptar me banim në Baranzate (Mi);

Viola Moretti, 33, lindur në Terni, por banuese në Milano;

Fortunato Palmieri , 37 vjeç, nga Mileto;

Ugo Reitano, 42 vjeç, nga Sesto San Giovanni (Mi);

Vito Scravaglieri , 47 vjeç, nga Nova Milanese;

Davide Vailati , 47 vjeç, nga Milano, me vendbanim në Ibiza;

Giovanni Vecchio, 64 vjeç, nga Nicotera, me banim në Milano.