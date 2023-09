Goditet “Karteli Ballkanik” në Spanjë. Kapen 1.7 tonë kokainë, arrestohet shqiptari “me njohuri të larta ushtarake”

Një organizatë kriminale në Spanjë, e quajtur “Karteli Ballkanik”, është goditur nga policia, e cila ka kapur më shumë 1700 kilogramë kokainë në portin e Valencias, dhe kanë arrestuar njërin prej anëtarëve.

Sipas mediave spanjolle i arrestuari kishte ardhur nga Shqipëria për të mbikëqyrur transaksionin dhe ka trajnime ushtarake dhe njohuri të larta operacionale, thuhet në deklaratën e Agjencisë Tatimore dhe Policisë Kombëtare.

Kokaina ishte fshehur në kontejnerë me fruta deti nga Ekuadori në mënyra të ndryshme, duke përdorur vrima në frigoriferin e kontejnerëve, duke projektuar dysheme false mbi to ose trarë me zgavra brenda për të vendosur lëndën narkotike.

Hetimi filloi kur u bë e ditur se rrjeti mund të importonte kontejnerë detarë me fruta nga Ekuadori në baza javore që do të fshihnin sasi të konsiderueshme droge.

Në një fazë të parë të operacionit, i cili pati bashkëpunimin e Gardës Civile, hetuesit arritën të zbulonin kompanitë që mund të përdoreshin nga karteli ballkanik dhe u verifikua se si kishin filluar të përdornin kontejnerët detarë që hynin në Spanjë nga rregullisht, duke importuar disa dhjetëra kontejnerë nga një kompani eksportuese frutash në Ekuador, me destinacion Valencia.

Qershorin e kaluar ky rrjet kriminal tentoi të fuste një sasi të konsiderueshme kokaine që fshihej në dhomat e frigoriferit, duke sekuestruar gjithsej 45 kilogramë kokainë dhe arrestuar anëtarin e organizatës kriminale në atë kohë.

Gjithashtu janë sekuestruar tre aparate celularë dhe materiale të ndryshme për nxjerrjen e drogës nga kontejnerët.

Në fazën e dytë të operacionit, duke vijuar me hetimet, u kryen kontrolle të ndryshme në kontejnerë që kishin mbërritur në portin e Valencias, duke gjetur sërish dy kontejnerë që fshihnin nga 44 dhe 46 kilogramë kokainë secili.

Gjithashtu, u gjet një kontejner i tretë me strukturë të sofistikuar, i cili fshehu 200 kilogramë kokainë në dyshemenë e saj false.

Më pas, në fazën e tretë , u zbulua se si organizata kriminale po tentonte të fuste drogën në trarët e dyshemesë së një kontejneri, ku u sekuestruan gjithsej 550 kilogramë lëndë narkotike.

Më në fund, në muajin korrik, që përkon me fazën e katërt të operacionit, u zbuluan dy kontejnerë të rinj që ishin fshehur në dyshemenë e strukturës, ku mes tyre u sekuestruan 831 kilogramë kokainë.