Gjysmë gjarpër, gjysmë peshkaqen video e frikshme e një krijese rrëqethëse në det, gjaku ngrin në vena

Ne kemi parë të gjitha llojet e përbindëshave të detit, por ky është padyshim një nga më rrëqethësit. Përkatësisht, pranë ishullit japonez Awashima, zhytësit kapën në kamera një grabitqar të frikshëm.

Peshkaqeni prehistorik, i njohur më mirë me emrin “peshkaqeni i rrudhur”, zakonisht jeton në thellësi më të mëdha se një kilometër, por tani notoi pak më afër dhe ata arritën ta kapnin me një kamerë nga afër.

Nga rruga, kjo kafshë besohet të jetë paraardhësi i peshkaqenëve të sotëm dhe u shfaq deri në 80 milion vjet më parë. /albeu.com/

This is a Frilled Shark filmed in japan. It’s one of if not the oldest known species still living, they have been around for at least 80 million years. very rare to see on video pic.twitter.com/UqaIQdgYwY

