Gjyshja zbulon sekretin: Pse pi çaj bananeje çdo darkë

Të gjithë kemi kaluar një periudhë kur nuk mund të flemë mirë. Për shkak të stresit dhe për shkak të mënyrës së jetesës moderne, cilësia e gjumit mund të ndikohet negativisht.

Pilulat e gjumit kanë efekte anësore të njohura si marramendje, kapsllëk, dhimbje stomaku, vështirësi në fokusim, probleme me kujtesën dhe dëmtim të sistemit nervor qendror.

Keni nevojë për një gjumë të mirë. Do të ndiheni më mirë nëse flini të paktën tetë orë gjumë çdo natë. Çaji me kanellë dhe banane konsiderohet në mbarë botën si një alternativë natyrale për pagjumësinë dhe problemet e tjera të lidhura me gjumin.

Kombinimi i këtyre dy lëndëve ushqyese rezulton në një trajtim të fuqishëm për lehtësimin e stresit duke përmirësuar cilësinë e gjumit tuaj.

Banania është një frut me shije të shijshme dhe të ëmbël dhe është një element kryesor në shumë dieta falë përmbajtjes së lartë të kaliumit dhe magnezit. Të dy mineralet lehtësojnë funksione specifike trupore, duke përfshirë rregullimin e presionit të gjakut dhe eliminimin e lëngjeve të tepërta.