Gjyshja e Kiarës e lumtur për propozimin që Luizi i bëri mbesës: Tani do i bëjmë unazën dhëndrit

Gjyshja e Kiara Titos duket se e ka pritur me entuziazëm të madh propozimin për martesë që Luizi i bëri mbesës së saj.

Ajo pret me padurim që të takojë dhëndrin e ardhshëm, ndërsa po bën përgatitjet bashkë me Kiarën për unazën që nusja do i bëjë dhëndri.

“Të rroni e ta gëzoni dhe bashkim sa më të shpejt. Tani kemi për ti bërë dhëndrit unazën”, thotë gjyshja e Kiarës në videot që moderatorja ka publikuar në InstaStory.

Kujtojmë se Luizi propozoi Kiarën në spektaklin e të shtunës. Pasi e bëri të mendonte që kishte dyshime për lidhjen e tyre që prej dy ditëve, ai e surprizoi Kiarën duke i propozuar martesë.

Mbetet për tu parë se si do të vazhdojë marrdhënia e tyre romantike jahstë shtëpisë. Kujtojmë se në shkurt Kiara dhe Luizi u martua në kuadër të lojës së organizer nga vëllai i madh, por tani duket se çifit do të bëjë një martesë të vërtetë jashtë lojës së BBVA./albeu.com/