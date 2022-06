Gjykata pezullon 7 zyrtarë të Kadastrës, tjetërsuan godinën në “zemër” të Tiranës

Gjykata e Tiranës ka pezulluar 7 zyrtarë të Kadastrës për shpërdorim detyre, pasi akuzohen se kanë tjetërsuar godinën në qendër të Tiranës dhe e kanë legalizuar si hotel.

NJOFTIMI

Ne vijim nga ana e Prokurorit Bledar Valikaj jane kerkuar me date 23.06.2022 dhe me me pas te miratuara nga ana e Gjykates me date 27.06.2022 masat e sigurise ndaj shtetasve si me poshte:

B B si person I dyshuar per kryerjen e vepres penale te ‘‘Shperdorimit te detyres‘‘ parashikuar ne nenin 248 te K.Penal

Masa e sigurise “Detyrim per tu paraqitur ne policine gjyqsore” neni 234 dhe ‘’Pezullimi i ushtrimit te nje detyre a sherbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

A C si person I dyshuar per kryerjen e vepres penale te ‘‘Shperdorimit te detyres‘‘ parashikuar ne nenin 248 te K.Penal

Masa e sigurise “Detyrim per tu paraqitur ne policine gjyqsore” neni 234 dhe ‘’Pezullimi i ushtrimit te nje detyre a sherbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

D Ll si person I dyshuar per kryerjen e vepres penale te ‘‘Shperdorimit te detyres‘‘ parashikuar ne nenin 248 te K.Penal

Masa e sigurise “Detyrim per tu paraqitur ne policine gjyqsore” neni 234 dhe ‘’Pezullimi i ushtrimit te nje detyre a sherbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

E P si person I dyshuar per kryerjen e vepres penale te ‘‘Shperdorimit te detyres‘‘ parashikuar ne nenin 248 te K.Penal

Masa e sigurise “Detyrim per tu paraqitur ne policine gjyqsore” neni 234 dhe ‘’Pezullimi i ushtrimit te nje detyre a sherbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

K D si person I dyshuar per kryerjen e vepres penale te ‘‘Shperdorimit te detyres‘‘ parashikuar ne nenin 248 te K.Penal

Masa e sigurise “Detyrim per tu paraqitur ne policine gjyqsore” neni 234 dhe ‘’Pezullimi i ushtrimit te nje detyre a sherbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

G T si person I dyshuar per kryerjen e vepres penale te ‘‘Shperdorimit te detyres‘‘ parashikuar ne nenin 248 te K.Penal

Masa e sigurise “Detyrim per tu paraqitur ne policine gjyqsore” neni 234 dhe ‘’Pezullimi i ushtrimit te nje detyre a sherbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

E Sh si person I dyshuar per kryerjen e vepres penale te ‘‘Shperdorimit te detyres‘‘ parashikuar ne nenin 248 te K.Penal

Masa e sigurise “Detyrim per tu paraqitur ne policine gjyqsore” neni 234 dhe ‘’Pezullimi i ushtrimit te nje detyre a sherbimi publik’’ neni 240.1.a i K.Pr.Penale

E T, I dyshuar per kryerjen e vepres penale te ‘‘Mashtrimi‘‘ te kryer ne bashkepunim te parashikuar ne nenin 143/3 e 25 te K.Penal

Masa e sigurise “Detyrim per tu paraqitur ne policine gjyqsore” neni 234 i K.Pr.Penale

E T, I dyshuar per kryerjen e vepres penale te ‘‘Mashtrimi‘‘ te kryer ne bashkepunim te parashikuar ne nenin 143/3 e 25 te K.Penal

Masa e sigurise “Detyrim per tu paraqitur ne policine gjyqsore” neni 234 i K.Pr.Penale