Gjykata e Lartë e SHBA-së lejon ekzekutimin e një të burgosuri në Arizonë

Gjykata e Lartë e SHBA-së ka refuzuar një apel të minutës së fundit nga një i burgosur në Arizona për të shtyrë ekzekutimin për vrasjen e një vajze 8 vjeçare në vitin 1984, duke hapur kështu rrugën për ekzekutimin e dytë brenda më pak se një muaji në këtë shtet.

Frank Atwood, 66 vjeç, është planifikuar të vdesë nga një injeksion vdekjeprurës të mërkurën në burgun shtetëror në Firence të Arizonës.

Ai ishte shpallur fajtor dhe dënuar për vrasjen e Vicki Hoskinson, trupi i së cilës u gjet në shkretëtirë.

Ajo ishte zhdukur për disa muaj pasi ishte largua nga shtëpia e saj në Tucson për të hedhur një kartë ditëlindjeje në një kuti postare aty pranë.

Avokatët e Atwood i kishin kërkuar Gjykatës së Lartë shtyrjen e ekzekutimit, duke argumentuar se faktori rëndues që e bëri krimin e tij të përshtatshëm për dënimin me vdekje ishte zbatuar në mënyrë të pavlefshme, raporton agjencia e lajmeve AP.

Kundërshtarët e dënimit me vdekje shqetësohen se Arizona tani do të fillojë të ekzekutojë një valë të burgosurish të dënuar me vdekje, por zyrtarët shtetërorë nuk iu përgjigjën menjëherë një kërkese për koment mbi planet e tyre të ardhshme të ekzekutimit.

Asnjë ekzekutim tjetër nuk është planifikuar deri më tani në Arizona, e cila ka 112 të burgosur të dënuar me vdekje./REL/