Gjykata e la në burg, flet avokati i ish-truprojës së Tahirit: Ja pse vendimi është i padrejtë

Ish-truproja e ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, Hekuran Marku, është lënë në qeli nga Gjykata.

SPAK kërkoi ekzekutimin e masës së sigurisë së dhënë në mungesë në kuadër të Operacionit “Shpirti” dhe ai u ekstraduar nga Gjermania.

Pas seancës gjyqësore, avokati i Hekuran Markut, Tonin Prendi ka folur për mediet.

“Gjatë seancave dëgjimore që do zhvillohen do kundërshtojmë dhe do paraqesim fakte dhe rrethana që tregojnë se Hekuran Marku nuk ka lidhje me veprat për të cilat është marrë i pandehur.

Me Eltjon Bregasin është njohur në vitin 2015 në fushatën elektroale. Njohja e tij përfundon vetëm në atë vit gjatë fushatës ekektorale dhe asgjë tjetër. Se çfarë ka folur, se çfarë ka bërë Eltjon Bregasi, Hekuran Marku nuk ka lidhje dhe dijeni për çdo aktivitet dhe veprimtari që mund të ketë bërë. Njohja e tij përfundon vetëm në kuadër të fushatës elektorale, në vitin 2015.

Po ndjek rrugët ligjore. Do pritet që të përfundojnë procedurat e ekstradimit dhe pastaj do të vijë në Shqipëri dhe të përballet me drejtësinë”, ka thënë Prendi.

Sot gjyqtari i gatshëm i komunikoi vetëm masën e arrestit apo edhe faktin që është marrë i pandehur?

“Sot ju komunikua vetëm masa e sigurisë që është marrë ndaj tij, në mungesë të tij. për faktin që është i pandehur ai e di”, është shprehur ai./albeu.com/