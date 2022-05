Gjykata e Fixhit: SHBA le të sekuestrojë superjahtin e oligarkut rus

Gjykata e Lartë e Fixhit ka dhënë vendimin për të lejuar SHBA-në të konfiskojë një superjaht që pretendon se i përket oligarkut rus Suleiman Kerimov. Anija, e quajtur Amadea, është ndaluar të largohet nga ujërat e Fixhisë që nga mesi i prillit pasi Zyra e Drejtorit të Prokurorisë Publike të Fixhit (DPP) paraqiti kufizimin e saj dhe aplikoi për regjistrimin e urdhrit të SHBA.

Gjykatësi Deepthi Amaratunga dha urdhrin e SHBA-së për sekuestrimin e superjahtit, thuhet në një deklaratë të lëshuar të martën. Jahti është i regjistruar në Millemarin Investments Ltd, por SHBA pretendon se është “përfitues” në pronësi të Kerimov, sipas një zëdhënësi të DPP, i cili shtoi se çështja e pronësisë ka të ngjarë të vendoset në një gjykatë amerikane.

Avokati mbrojtës Feizal Haniff, duke vepruar për Millemarin, i kërkoi gjykatës një pezullim pas vendimit.

“Ka disa indikacione se autoritetet amerikane duan ta largojnë këtë varkë. Gjyqtari tha se ne kemi të drejtë të apelojmë dhe padyshim që ai tha se ne do të sigurojmë që anija të jetë në Fixhi derisa të bëhet kërkesa për qëndrim.”-u tha Haniff gazetarëve jashtë gjykatës.

Kerimov, një anëtar i Këshillit të Federatës Ruse, është sanksionuar nga Thesari i SHBA-së që nga viti 2018 si përgjigje ndaj aktivitetit të Rusisë në Krime dhe mbështetjes për presidentin sirian Bashar al-Assad. Ai është sanksionuar gjithashtu nga Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian në përgjigje të pushtimit rus të Ukrainës.

Lajmi vjen gati një javë pasi presidenti i SHBA Joe Biden përshkroi një propozim që do të bënte presion të mëtejshëm mbi oligarkët rusë për luftën në Ukrainë, duke përfshirë përdorimin e parave nga asetet e tyre të sekuestruara për të financuar mbrojtjen e Ukrainës. Ai tha se propozimi do të forcojë aftësitë e zbatimit të ligjit të SHBA për të sekuestruar prona të lidhura me kleptokracinë ruse.

“Do të krijojë procedura të reja të përshpejtuara për konfiskimin dhe sekuestrimin e këtyre pronave dhe do të sigurojë që kur asetet e oligarkëve të shiten, fondet mund të përdoren drejtpërdrejt për të korrigjuar dëmin e shkaktuar nga Rusia dhe për të ndihmuar në rindërtimin e Ukrainës,” tha Biden.

Paketa, e zhvilluar përmes një procesi ndërinstitucional, duke përfshirë Departamentin e Thesarit, Departamentin e Drejtësisë, Departamentin e Shtetit dhe Departamentin e Tregtisë, do të “krijojë autoritete të reja për konfiskimin e pronave të lidhura me kleptokracinë ruse, do të lejojë qeverinë të përdorë të ardhurat për të mbështetur Ukrainën dhe për të forcuar më tej mjetet përkatëse të zbatimit të ligjit”, tha Shtëpia e Bardhë në një fletë faktesh./albeu.com