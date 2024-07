GJKKO lë në burg “kokën” e bandës së trafikut të drogës në Francë dhe 2 të arrestuarit e tjerë

Këtë të mërkurë, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka dhënë masën e sigurisë “Arrest me burg” për tre pjesëtarët e bandës që merrej me trafikun e drogës në Francë, të cilët u arrestuan nga SPAK në operacionin e përbashkët me autoritetet franceze.

Bëhet fjalë për shtetasit Redian (alias Refik) Doda, Zabit (alias Artur) Fisniku dhe Fabi Isaku, të cilët akuzohen se kanë trafikuar mbi 1 milion euro lëndë narkotike në Francë.

Gjithashtu, si pjesëtarë të grupit kriminal u arrestuan edhe 16 persona të tjerë në Francë, shtetas shqiptarë dhe të huaj.

“Koka” e grupit dyshohet se ka qenë shtetasi Redian (alias Refik) Doda nga Durrësi, i cili drejtonte aktivitetin kriminal që nga Shqipëria. Një prej të arrestuarve në vendin tonë ka qenë i dënuar më herët me 16 vite burg për trafik femrash.

Struktura e grupit ishte e vendosur në qarkun e Lionit dhe furnizonte grupet e shitjes të vendosura në qarkun e Savojës dhe Savojës së sipërme.

19 të arrestuarit akuzohen për veprat penale “Trafikimi i lëndëve narkotike” kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal, si dhe veprat penale “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”.

Hetimet në Shqipëri janë ndjekur nga prokurori Adnan Xholi, drejtuesi i strukturës kundër krimit të organizuar në SPAK. Në vendin tonë janë kryer me vendim gjykate 10 kontrolle banesash, biznesesh, automjetesh, dhe personash, teksa janë vendosur dhe pasuri nën sekuestro.

Ky është operacioni i dytë i përbashkët që SPAK po kryen me autoritetet franceze, teksa më herët ka qenë dhe operacioni ku u vu në pranga shoferi i ish-drejtuesit të Policisë së Shtetit, Ardi Veliu. Edhe në atë operacion drejtues ka qenë prokurori Adnan Xholi.

Hetimet

Bazuar akteve që janë administruar për interesa të këtij procedimi penal ka rezultuar se, gjatë periudhës gusht-dhjetor 2022, autoritetet franceze të drejtësisë kanë filluar një hetim paraprak në qarkun e Albertville (73), në lidhje me veprimet e një grupi kriminal të organizuar i cili është marrë me trafikun e drogës. Kjo strukturë ishte e vendosur në qarkun e Lionit dhe furnizonte grupet e shitjes të vendosura në qarkun e Savojës (73) dhe Savojës së sipërme (74). Juridiksioni ndërkrahinor i posaçëm i Lionit ka marrë përsipër dosjen dhe ka hapur një hetim gjyqësor, drejtimi i të cilit i është besuar Seksionit të Kërkimeve të Lionit.

Hetimet e kryera, bënë të mundur të vërtetohen dërgesat me lëndë narkotike pothuajse ditore tek grupet e shitjes në qarqet e Rhone (69), Ain (01), Savojë (73) dhe Savojës së sipërme (74) nga një nënshtetas shqiptar që jetonte në periferi të Lionit (69).

Aktivitet i paligjshëm kriminal në fushën e narkotikëve që zhvillohej në territorin francez, drejtohej nga një shtetas shqiptar i cili jetonte dhe banonte në Shqipëri.

Nga hetimet e përbashkëta të kryera nga prokuroritë e dy vendeve, është bërë e mundur identifikimi dhe procedimi në Francë dhe në Shqipëri i 19 personave (shtetas shqiptarë dhe të huaj), të cilët ishin të përfshirë në aktivitetin e paligjshëm kriminal në fushën e narkotikëve, sekuestrimi i sasive të konsiderueshme monetare, lëndëve të ndryshme narkotike (heroinë dhe kokainë, si dhe lëndë përzierje), automjete, pajisje elektronike, etj.

Autoritetet franceze të drejtësisë kanë proceduar me arrestimin e 16 shtetasve shqiptarë dhe të huaj, sekuestrimin e sasisë monetare prej 20.000 euro dhe të 3 automjeteve.

Për interesa të këtij procedimi penal, Prokuroria e Posaçme ka kërkuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, caktimin e masave të sigurimit personal për 3 persona në hetim, dhe gjykata ka vendosur pranimin e kërkesës për caktimin e masave të sigurimit personal me karakter shtrëngues“arrest në burg” për Redian Doda, Zabit Fisniku dhe Fabi Isaku, të cilat janë ezkekutuar nga BKH.

Prokuroria e Posaçme, ka kërkuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, caktimin e masës së sigurimit pasuror “sekuestro preventive”, për një llogari bankare në euro.

Nga ana e strukturave të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, dhe Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara pranë Ministrisë së Brendshme, është ekzekutuar masa e sigurimit pasuror “sekuestro preventive”, për llogarinë bankare në euro, në emër të personit nën hetim R.D dhe të shtetasit J.H, të shumës monetare prej 20 mijë euro.

Prokuroria ka kërkuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, edhe kryerjen e disa kontrolleve, kërkesa të cilat janë miratuar nga ana e gjykatës, dhe nga janë ekzekutuar 10 (dhjetë) vendimet e gjykatës dhe janë realizuar kontrolle (banesash, biznesesh, automjetesh, dhe personash).

Pas kontrolleve të ushtruara në territorin shqiptar, janë sekuestruar sendet e mëposhtme:

· 15 automjete,

· 34.270 euro cash,

· 1000 franga zviceriane,

· 180.000 lekë të reja,

· 9 aparate celularë,

· 3 tableta,

· 1 kamerë, dokumente dhe karta SIM.