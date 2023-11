GJKKO dërgoi letrën në Kuvend, Berisha: Gjykatësja Gjoka u shkarkua nga unë për korrupsion

GJKKO ka dërguar një shkresë në Kuvend ku kërkon marrjen në pyetje të Sali Berishës.

Mësohet se shkresa është dërguar një ditë më parë dhe është marrë nga protokolli i Kuvendit.

Ish-kryeministri Sali Berisha, në një konferencë për mediet ditën e sotme është pyetur nëse do të paraqitet në Gjykatë ditën e hënë.

Por njësoj si herët e tjera, Berisha ka deklaruar se vendimi bie ndesh me Kushtetutën.

Do shkoni të hënën në gjykatë?

Berisha: Gjykatësja që fshihet pas krimit të saj deklaroi se ndalimi i udhëtimit jashtë nuk është heqje lirie. Kushtetuta ka nenin 38 pika 2, që thotë se personi nuk mund të ndalohet të dalë jashtë shtetit. I ndalohet me vendim gjykate, ose pasi merr vendimin nga Parlamenti. A mund të pranojë interpretimin e Kushtetutës nga Gjoka dhe zuzari Kraja, apo Millonai që për lidhjet obskure që ka me Taulant Ballën nuk njeh as ligj as Kushtetutë.

Kjo shkresë që i është drejtuar Kuvendit, nuk kërkon njoftimin e Sali Berishës. Le ta shpjegojë ajo vetë pse është dërguar në Kuvend. Ajo është person që fshihet prapa krimit dhe është e aftë të shkruajë çdo gjë dhe të bëjë çdo gjë. Ajo duhet të largohet për konflikt interesi, të vijë në Parlament kërkesa për detyrimin tim për tu paraqitur dhe heqja e të drejtës për dalë jashtë shtetit dhe unë do votoj vetë për to.

Seanca për ju është të hënën në orën 9…

Berisha: Nuk e kam të lehtë unë të vendos për një qëndrim para shtetëror. Avokatët i kam autorizuar, u paraqitën në Gjykatë, i dhanë mundësi të shpëtonte fytyrën gjykatësja Gjoka, por ajo nuk pranoi. Ajo mi përjashtoi avokatët dhe zgjodhi avokate atë që i çoi Rama, atë që kishte idhull në bronz Enver Hoxhën. /albeu.com