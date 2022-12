Gjithçka zyrtare, Qazim Laçi firmos me çekët e Sparta Praga

Ditën e sotme është zyrtarizuar transferimi i mesfushorit të Kombëtares Shqiptare, Qazim Laçi, te çekët e Sparta Pragës.

Mesfushori 26-vjeçar firmosi në kampionatin çek, ku pritet të jetë një element kyç i klubit të njohur të kryeqytetit. Futbollisti i Kombëtares Shqiptare mësohet se do të përfitojë 500 mijë euro në vit në Republikën Çeke, plus 100 mijë euro të tjera do të jenë në formën e bonuseve.

Ndërkaq, klubi i ri i ka uruar Laçit mirëserardhjen me anë të një postimi në rrjetet sociale.

“Me ardhjen e Qazimit fitojmë një mesfushor që do të plotësojë në mënyrë perfekte mesfushën tonë ekzistuese me tipologjinë e tij të ndryshme dhe do t’i japë trajnerit një gamë të gjerë opsionesh në boshtin e skuadrës. Një përfaqësues i vendit të tij që është mësuar të kërkojë fizikisht. ndeshje nga dy kompeticionet kryesore franceze. Është i pajisur teknikisht, mund të ndryshojë ritmin e lojës, ta përshpejtojë atë dhe të futet në limonin e kundërshtarit nga thellësia e fushës. I aksesueshëm dhe ka një mentalitet fitues. “Nuk jam i sigurt nëse jeni të interesuar, do të jeni në gjendje ta bëni përsëri.”- thuhet në postimin e klubit. /albeu.com