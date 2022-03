Gjithçka ishte qëllimi i Hitlerit! Një profesor amerikan zbuloi sekretet për Ukrainën, kjo është mbajtur rreptësisht e fshehtë për dekada

Disa vite më parë, profesori amerikan i historisë në Universitetin Yale, Timothy Snyder, bëri një analizë të historisë së Ukrainës dhe pse qëllimi i fshehur për Adolf Hitlerin ishte pushtimi i territorit të Ukrainës në Luftën e Dytë Botërore.

Ai pretendon se Ukraina u la qëllimisht jashtë historisë botërore kur flitej për viktimat e Luftës së Dytë Botërore. Ai shtoi një tezë tjetër se Ukraina “ishte qendra e kolonializmit të Hitlerit”, që në dritën e sotme të konfliktit në Ukrainë, disa mund ta interpretojnë si justifikim të lëvizjes së Putinit, pasi ai tha se ai “denazifikon Ukrainën”.

– Qëllimi i Luftës së Dytë Botërore, nga këndvështrimi i Hitlerit, ishte pushtimi i Ukrainës. Prandaj, është e kotë të shënohet ndonjë pjesë e Luftës së Dytë Botërore pa filluar me Ukrainën. Çdo përkujtim i Luftës së Dytë Botërore që përfshin qëllimet naziste, qëllimet ideologjike, ekonomike dhe politike të regjimit nazist, duhet të fillojë në Ukrainë, tha profesori amerikan, duke shtuar:

– Kjo nuk është vetëm një çështje teorie, kjo është një çështje praktike. Politikat gjermane, që ne kujtojmë, të gjitha fokusohen në Ukrainë: Plani i Urisë, me idenë se dhjetëra milionë njerëz do të vdesin nga uria në dimrin e 1941; Plani i Përgjithshëm Ost, me idenë e tij se miliona të tjerë do të transportoheshin ose vriteshin me forcë në 5, 10 apo 15 vitet e ardhshme, por edhe zgjidhja përfundimtare, ideja e Hitlerit për eliminimin e hebrenjve; të gjitha këto politika vareshin së bashku në teori dhe praktikë, me idenë e pushtimit të Bashkimit Sovjetik, qëllimi kryesor i të cilit do të ishte pushtimi i Ukrainës.

– Qëllimi i parë i Hitlerit ishte të bënte Ukrainën qëllimin kryesor të luftës. Ukraina ishte qendra e kolonializmit ideologjik të Hitlerit. /albeu.com/