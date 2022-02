Gjithçka gati, publikohet fotoja e vendit ku do të zhvillohen negociatat Rusi – Ukrainë

Bjellorusia, përmes një statusi në Twitter, thotë se gjithçka është gati për të pritur bisedimet midis delegacioneve ukrainase dhe ruse, ndërkohë pushtimi i Moskës ndaj fqinjit të saj perëndimor hyn në ditën e pestë.

Ukraina ka rënë dakord të dërgojë diplomatë në një vendndodhje afër kufirit ukrainas-bjellorus, pavarësisht raporteve se diktatori i vendit, Alexander Lukashenko, është gati të dërgojë trupa për t’iu bashkuar pushtimit.

“Vendi për bisedimet mes Rusisë dhe Ukrainës në Bjellorusi është përgatitur, pritet ardhja e delegacioneve”, tha Ministria e Jashtme e Bjellorusisë në rrjetet sociale, duke publikuar një foto të një tavoline të gjatë me flamuj të Rusisë dhe Ukrainës

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg

