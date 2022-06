Gjesti i Nency Pelosi ndaj vajzës së vogël revolton rrjetin: Çfarë shtrige! (VIDEO)

Një video të publikuar në Twitter është në disavantazh të Kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve Demokratë, Nancy Pelosi. Kjo e fundit shihet teksa “shtyn” me krahë, vajzën e vogël të deputetes së Teksasit, Myra Flores gjatë një sesioni fotografik.

Republikanja Flores e bëri këtë pretendim në Twitter, pas ceremonisë së saj të betimit javën e kaluar, në të cilën ajo dhe vajza e saj pozuan me Pelosin.

Në videon e publikuar, Pelosi duket se bën një lëvizje me bërryl drejt vajzës së saj Flores, pa u kuptuar mirë në fakt nëse ka kontakt.

Nancy Pelosi ELBOWS the little daughter of new GOP Congresswoman Mayra Flores — what a witch. pic.twitter.com/nTLrUhEJbp

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 26, 2022