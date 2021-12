Gjermania paralajmëron për “pasoja të rënda” nëse Rusia sulmon Ukrainën (FOTO LAJM)

“Çdo veprim i ri ushtarak nuk mund të kalojë pa pasoja të rënda”, tha Habeck duke iu referuar grumbullimit të trupave ruse në kufi me Ukrainën.

“Çështja e vënies në funksion (të gazsjellësit ‘Rrjedha Veriore 2’) mbetet e hapur dhe duhet të vendoset sipas ligjit evropian dhe gjerman”, shtoi ai.

Por, lidhur me gazsjellësin nuk mund të pritet asnjë “nëse ka shkelje të reja të integritetit territorial” të Ukrainës, tha ministri gjerman në një intervistë të publikuar më 19 dhjetor në Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Habeck po ashtu tha se një pushtim i Rusisë do ta shtynte Berlinin që ta rimendonte bashkëpunimin me Moskën sa i përket gazsjellësit.

Gazsjellësi “Rrjedha Veriore 2” thuhet se do të dyfishojë furnizimet me gaz natyror nga Rusia në Gjermani. Por, ky projekt është zvarritur për vite me radhë dhe është kritikuar nga aleatët e Gjermanisë në Bashkimin Evropian, përfshirë edhe Poloninë.

Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina kundërshtojnë këtë gazsjellës pasi argumentojnë se do të vinte në rrezik sigurinë energjetike të Evropës duke rritur varshmërinë nga gazi rus. Por, po ashtu do t’ia pamundësonte Ukrainës që të fitonte nga taksat për transitin e gazit.

Qeveria e re gjermane veçse ka kërcënuar se do ta bllokojë funksionalizimin e gazsjellësit nëse Rusia e pushton Ukrainën.

“Në rast se kemi përshkallëzime të mëtejme, ky gazsjellës nuk do të funksionalizohet”, tha deklaruar ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock.