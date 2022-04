Gjërat që duhet të bëni menjëherë nëse sulmoheni nga një qen

Nëse jeni sulmuar nga një qen, ju duhet t’i ndiqni disa hapa që t’i shmangni kësaj situate dhe ju bën që ta përballoni më lehtë.

Gjithkush e di se qentë janë miku më i mirë i njeriut, por jo gjithmonë mund të jenë miqësor. Prandaj këto këshilla të thjeshta do ju ndihmojnë t’i përballoni me sukses situatat e vështira me qentë.

Gjuha e trupit të qenve mund të thotë shumë. Nëse veshët e tij janë të ngritura dhe duket se po zihen, është më mirë të qëndrosh larg tij dhe të largohesh që të mos provokosh një sulm.

Por çfarë duhet të bëni nëse kjo nuk funksionon?

Mos u mundoni ta qetësoni qenin dhe mos qeshni. Një kafshë e percepton një buzëqeshje ndryshe nga njerëzit. Një buzëqeshje do të thotë gëzim për një njeri, por për një qen kjo do të thotë që ju po e sfidoni atë.

Thënë thjesht, sa më shumë që tregoni ankthin tuaj aq më shumë ka gjasa që qeni do t’ju sulmojë. Nëse është dikush përreth, kërkoni ndihmë. Por bëjeni me butësi dhe mos ngrini zërin. Mos përdorni shkop, llak apo piper. Kjo mund ta bëjë qenin edhe më agresiv.

Një kafshë gjithmonë sulmon për një arsye, por arsyet e tyre nuk janë gjithmonë të dukshme. Zakonisht qentë sulmojnë nëse ata janë të uritur ose nëse po mbrojnë territorin e tyre.

Nëse, pavarësisht nga të gjitha veprimet tuaja të përmendura më lart, qeni ende ju sulmon, duhet të mbani mend rregullat e mëposhtme:

Mos bërtisni. Thirrja do ta bëjë më të egër.

Nëse qeni ju sulmon, përpiquni ta mbuloni kokën me xhaketë ose triko kur është brenda mundësive tuaja. Pastaj vendosni një objekt të tillë si një stol midis jush dhe qenit, ose madje ngjisni një pemë. Qeni nuk do të jetë në gjendje t’ju ndjekë atje.

Hidhni çantën tuaj ose ndonjë send tjetër në anën për të shkëputur qenin. Mund të sulmojë objektin e parë dhe kjo do t’ju japë pak kohë për të ikur. Gjithashtu do të ishte mirë nëse keni ushqim si mish ose sallam me vete. Ndoshta kjo është ajo që qeni dëshiron nga ju, transmeton Metro.

Mbulo qafën me duart e tua. Qafa është një pjesë shumë e ndjeshme e trupit të njeriut, pasi ekzistojnë shumë arterie dhe vena atje.

Nëse jeni kafshuar, kundërshtoni dëshirën natyrore që të përpiqeni të tërhiqni. Kjo vetëm do ta bënte lëndimin më keq përmes thyerjes së mishit.

Përdorni peshën tuaj për të shtypur qenin në tokë me gjunjë ose bërryla. Qentë mund të kafshojnë, por nuk mund të luftojnë. Ju do ta pengoni kafshën në këtë mënyrë deri sa të arrijë ndihma e duhur.

Çfarë të bësh nëse të kanë kafshuar

Nëse ju jeni kafshuar duhet të kujdeseni për plagën menjëherë.

Bëni si më poshtë:

Pastrojeni plagën me sapun me ujë dhe dezinfektojeni në fund me alkool.

Nuk ka rëndësi nëse ju jeni kafshuar nga një qen i humbur ose një qen që ka një familje, ju duhet të shkoni direkt në spital. Ata do të marrin të gjitha testet e nevojshme atje.

Pastaj ju do të duhet të vaksinohen për tërbimin. Sipas statistikave, njerëzit janë infektuar me tërbimin nga qentë në 99% të rasteve. Simptomat e para të sëmundjes shfaqen pas 30-50 ditësh kur jeni kafshuar. Ju duhet të merrni vaksinën e tërbimit brenda 2 javësh përndryshe pasojat do të jenë fatale. Nuk ka trajtim kundër tërbimit, vetëm masa parandaluese.