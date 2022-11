Gjenerali Milley: Të pakta gjasat për një fitore të shpejtë të Ukrainës

Gjenerali më i lartë i Shteteve të Bashkuara tha të mërkurën se gjasat për një fitore ushtarake të afërt dhe të plotë për Ukrainën janë të pakta, duke paralajmëruar se Rusia ka ende fuqi të konsiderueshme luftarake brenda Ukrainës, pavarësisht se ka pësuar zmbrapsje në fushën e betejës që kur filloi agresionin në shkurt.

Ukraina është zotuar të vazhdojë presionin ndaj forcave ruse derisa të rimarrë kontrollin e të gjithë territorit të pushtuar. Gjatë fundjavës, forcat ukrainase rimorën qytetin strategjik jugor të Khersonit – duke ngjallur optimizëm për perspektivat më të gjera ushtarake të Kievit.

Megjithatë, gjenerali Mark Milley, shef i Shtatmadhorisë amerikane, bëri thirrje për kujdes.

“Mundësia e një fitoreje ushtarake ukrainase së shpejti- e përcaktuar si dëbimi i rusëve nga e gjithë Ukraina përfshirë nga Krimeja – nga pikëpamja ushtarake, nuk është i lartë, ushtarakisht,” tha gjeneral Milley në një konferencë shtypi në Pentagoni.

“Politikisht, mund të ketë një zgjidhje politike rusët të tërhiqen politikisht. Kjo është e mundur,” shtoi ai, duke thënë se Rusia “tani për tani është në pozitë të dobët.”

Gjenerali Milley shtoi se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin Ukrainën për t’u vetëmbrojtur për aq kohë sa të duhet, komente të cilave u bëri jehonë Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin në të njëjtën konferencë shtypi.

Gjenerali Milley dhe Sekretari i Mbrojtjes Austin folën me gazetarët pas një takimi virtual me dhjetëra ministra të mbrojtjes që po mbështesin ushtrinë e Ukrainës me miliarda dollarë në pajisje ushtarake, si dhe trajnime, këshillime dhe mbështetje zbulimi.

“Ukraina do të vazhdojë të qëndrojë. Ukraina nuk do të tërhiqet,” tha gjenerali Milley, duke shtuar se Ukraina ishte e lirë, “dhe do që të mbetet e lirë.”/ VOA