Gjenerali i lartë amerikan paralajmëron: Lufta në Ukrainë do të jetë e gjatë

Kryetari i Shefave të Përbashkët, Gjeneral Mark Milley tha se ai pret që lufta e Rusisë me Ukrainën do të jetë e gjatë, ndërsa Ukraina lufton për të ruajtur integritetin e saj territorial pa asnjë shenjë në horizont se Kremlini do të ndalojë agresionin e tij.

“Unë do të thosha se si duket fitorja? Mendoj se fituese është Ukraina, mbetet një komb i lirë dhe i pavarur që ka qenë që nga viti 1991 me integritetin e saj territorial të paprekur. Kjo do të jetë shumë e vështirë. Kjo do të zgjasë”, tha Milley për Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit.

Ukraina e ka mposhtur me sukses sulmin fillestar të Rusisë në Kiev, tha Milley, por ai vuri në dukje se ka një betejë përpara në pjesën juglindore të vendit pasi Rusia ka ripërqendruar përpjekjet e saj të luftës atje.

“Ata kanë arritur të mposhtin sulmin rus drejt Kievit, por ka ende një betejë të rëndësishme poshtë në juglindje, poshtë rreth rajonit Donbas-Donetsk ku rusët synojnë të marrin forca masive dhe të vazhdojnë sulmin e tyre,” tha Milley. “Kështu që mendoj se është një pyetje e hapur tani, si përfundon kjo. Idealisht, Putini vendos të pushojë zjarrin, të ndalojë agresionin e tij dhe si një lloj ndërhyrjeje diplomatike. Por tani për tani kjo nuk duket sikur është në horizont, horizonti i menjëhershëm.”/albeu.com