Gjenerali amerikan ngre alarmin: Ja pse potenciali për një konflikt global po rritet dhe nuk po zvogëlohet

Oficeri i lartë ushtarak amerikan u tha ligjvënësve të martën se bota po bëhet më e paqëndrueshme dhe “potenciali për konflikt të rëndësishëm ndërkombëtar po rritet, jo po zvogëlohet”.

Kryetari i Shefave të Përbashkët Gjeneral Mark Milley dhe Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin dolën përpara Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve në dëshminë e tyre të parë para Kongresit që nga pushtimi rus i Ukrainës. Dy udhëheqësit e Pentagonit thanë se kërcënimet si nga Rusia ashtu edhe nga Kina mbeten të rëndësishme, ndërsa mbrojtën qasjen e SHBA-së ndaj luftës dhe dërgimin e armëve të SHBA në Ukrainë.

Milley tha se pushtimi rus i Ukrainës është “kërcënimi më i madh për paqen dhe sigurinë e Evropës dhe ndoshta të botës” në 42 vitet e shërbimit të tij në ushtrinë amerikane, por shtoi se ishte mbresëlënëse të shihje se si bota mblidhet rreth Ukrainës.

“Pushtimi rus i Ukrainës po kërcënon të dëmtojë jo vetëm paqen dhe stabilitetin evropian, por paqen dhe stabilitetin global që prindërit e mi dhe një brez amerikanësh luftuan aq shumë për ta mbrojtur”, tha Milley.

“Tani po përballemi me dy fuqi globale: Kina dhe Rusia, secila me kapacitete të rëndësishme ushtarake që të dyja synojnë të ndryshojnë rrënjësisht rregullat e bazuara në rendin aktual global”, shtoi Milley. “Ne po hyjmë në një botë që po bëhet më e paqëndrueshme dhe potenciali për konflikt të rëndësishëm ndërkombëtar po rritet, jo po zvogëlohet.”

Ligjvënësit në të dyja palët u përqendruan në seancën dëgjimore mbi armët që po i jepeshin Ukrainës, duke pyetur nëse mund të bëhej më shumë pasi Ukraina ka vazhduar të kërkojë aftësi shtesë.

“Një nga pyetjet më të mëdha që do të kemi në këtë komitet është: “Si mund të bëjmë më shumë?”, tha në krye të seancës Kryetari i Shërbimeve të Armatosura të Dhomës Adam Smith, një demokrat i shtetit të Uashingtonit. “Si mund të sigurohemi se po bëjmë absolutisht gjithçka që mundemi për t’i ndihmuar ata?”

Përfaqësuesi Mike Rogers nga Alabama, republikani kryesor i panelit, tha se ai do të mbështeste SHBA-në të ngrejë baza të përhershme në vendet lindore të NATO-s si Polonia dhe Balltiku, me qëllim që të pengojnë Rusinë. Milley tha se ai do të mbështeste krijimin e bazave të përhershme në Europë.

“Unë besoj se shumë nga aleatët tanë evropianë, veçanërisht ata të tillë si në Baltik, Poloni, Rumani apo gjetkë, janë shumë, shumë të gatshëm të krijojnë baza të përhershme,” tha Milley.

Austin tha se NATO ishte ende duke diskutuar se si duhet të forcojë praninë e saj të përhershme në Evropën Lindore. “Nëse NATO mendon se është e përshtatshme të ndryshojë gjurmën e saj, atëherë sigurisht që ne do të jemi pjesë e kësaj,” tha Austin.

Disa republikanë pyetën Milley dhe Austin nëse SHBA dështoi në përpjekjet e saj për të penguar presidentin rus Vladimir Putin nga sulmi ndaj Ukrainës. Milley u përgjigj se ai nuk mendonte se Putini mund të ishte penguar nëse forcat amerikane nuk ishin vendosur nga Ukraina – një skenar që ai do ta kishte këshilluar kundër nëse do të ishte propozuar.

“Sinqerisht, përveç angazhimit të forcave ushtarake amerikane në Ukrainë, nuk jam i sigurt se ai ishte i tmerrshëm. Ky ka qenë një objektiv afatgjatë i tij që daton vite më parë,” tha Milley. “Mendoj se ideja për të frenuar Putinin nga pushtimi i Ukrainës, frenimi i tij nga Shtetet e Bashkuara, do të kishte kërkuar angazhimin e forcave ushtarake amerikane dhe mendoj se kjo do të rrezikonte konfliktin e armatosur me Rusinë, gjë që sigurisht nuk do ta kisha këshilluar.”

Milley vuri në dukje se sanksionet “kanë një histori shumë të dobët të frenimit të agresionit”, por tha se ato kanë arritur të imponojnë kosto të konsiderueshme për Rusinë për agresionin e saj.

“Objektivi i sanksioneve është të vendosin kosto të konsiderueshme nëse ai pushton, ato kosto të konsiderueshme, sanksionet në kombinim me kontrollet e eksportit, po thyejnë shpinën e ekonomisë ruse ndërsa flasim”, tha ai.

Austin më vonë shtoi se nëse SHBA “do të kishte vendosur forca në Ukrainë për të luftuar Putinin, kjo do të ishte një histori tjetër”.