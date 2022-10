Gjenerali amerikan: Nëse rusët përdorin armë bërthamore në Ukrainë, do t’i shkatërrojmë

SHBA-ja dhe aleatët e saj do të shkatërrojnë forcat dhe pajisjet ruse në Ukrainë dhe do të fundosin flotën ruse në Detin e Zi nëse Vladimir Putin përdor armë bërthamore, ka paralajmëruar David Petraeus.

Ish-drejtori i CIA-s dhe gjenerali amerikan duke folur për ABC News, tha se ai nuk ka diskutuar me këshilltarin e sigurisë kombëtare, Jake Sullivan, për reagimin e SHBA-së ndaj një përshkallëzimi bërthamor nga Rusia.

“Nëse do të ndodhte diçka e tillë, ne do të përgjigjeshim duke udhëhequr NATO-n në një përpjekje kolektive që do të shkatërronte çdo forcë konvencionale ruse që ne mund të shohim dhe identifikojmë në frontet e Ukrainës dhe Krimesë dhe çdo anije të tyre në Detin e Zi. “tha Petraeus.

Paralajmërimi vjen disa ditë pas kërcënimeve të Putinit. I pyetur nëse përdorimi i armëve bërthamore në Ukrainë do të tërhiqte SHBA-në dhe NATO-n në luftë, Petraeus tha se ndërsa neni 5 i Traktatit të Atlantikut të Veriut mbi mbrojtjen kolektive nuk do të zbatohej, pasi Ukraina nuk është anëtare e NATO-s, megjithatë SHBA dhe NATO do të reagonin.