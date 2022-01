Gjendet një foshnjë e porsalindur në koshin e tualetit të një avioni

Stafi i aeroportit në Mauritius ka gjetur një djalë të porsalindur të braktisur në tualetin e koshit të plehrave të tualetit të një avioni.

Një 20-vjeçare nga Madagaskari, e dyshuar si gruaja që ka lindur në fluturim, është arrestuar.

Avioni i Air Mauritius, i cili mbërriti nga Madagaskari, u ul në Aeroportin Ndërkombëtar Sir Seeëoosagur Ramgoolam më 1 janar.

Oficerët e aeroportit e bënë zbulimin kur kontrolluan avionin për një kontroll rutinë doganor.

Ata vunë re se kishte letër higjienike të lyer me gjak dhe e çuan foshnjën në një spital publik për trajtim.

Policia e aeroportit mori në pyetje edhe pasagjerët.

Gruaja e dyshuar si nëna e fëmijës, e cila fillimisht mohoi se djali ishte i saj, iu nënshtrua një ekzaminimi mjekësor që konfirmoi se ajo sapo kishte lindur.

Ajo u vendos nën vëzhgimin e policisë në spital. Si ajo ashtu edhe foshnja thuhet se janë mirë.

Gruaja malagaziane, e cila mbërriti në Mauritius me një leje pune dyvjeçare, do të merret në pyetje pas lirimit nga spitali dhe do të akuzohet për braktisjen e një të porsalinduri./albeu.com