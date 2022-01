Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mat, në bashkëpunim me disa qytetarë, në dalje të qytetit të Burrelit kanë gjetur në rrugë një fëmijë i moshës 5-6 vjeç, i cili nuk jep të dhëna as për emrin dhe as për familjen e tij.

Policia thotë se fëmija është akomoduar në Komisariatin e Policisë Mat, është në gjendje të mirë shëndetësore dhe ftojmë qytetarët të na ndihmojmë në identifikimin e tij apo të familjarëve të tij./albeu.com