Gjendet kafka 12 milionë vjeçare e një balene

Një kafkë e një balene që vlerësohet të jetë rreth 12 milionë vjeçare është gjetur në një plazh në Gjirin Chesapeake në Maryland.

Sipas muzeut lokal, zbulimi i këtij fosili u bë në Tetor 2022 nga një burrë nga Pensilvania, Cody Goddard, i cili po kërkonte për fosile dhe dhëmbë peshkaqeni.

“Ndiheshim sikur kishim fituar Kupën e Botës në Paleontologji!”– tha Stephen Godfrey.

Muzeu njoftoi se u deshën dy muaj për ta nxjerrë kafkën, e cila ishte e mbështjellë në një bllok i ngurtësuar sedimenti dhe peshonte rreth 295 kilogramë. Është kafka më e plotë fosile e balenës e gjetur ndonjëherë në zonën e Calvert Cliffs, sipas muzeut, dhe është pagëzuar me emrin “Cody”.

Godfrey tha se kafka është zhvendosur në laboratorin e përgatitjes së fosileve të muzeut dhe me mjete të specializuara do të hiqet sedimenti, por sipas tij është një proces që do të zgjasë shumë muaj./Albeu.com/