Gjendet e djegur makina nga e cila u qëllua me armë 41-vjeçari në Vlorë

Një 41-vjeçar është ekzekutuar mbrëmjen e sotme në qytetine Vlorës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pranë Kishës Orthodokse.

I vrarë ka mbetur Leartiad Lekaj, i cili ëhstë qëlluar me armë nga një makinë “Audi” me targa italiane, ndërsa vetë ka qenë duke lëvizur me një motorr.

Pak minuta pas ngjarjes së rëndë është gjetur i djegur Audi, me të cilin dyshohet se lëviznin autorët.

Nuk dihen ende rrethanat e ngjarjes dhe nëse viktima ishte një person u njohur për policinë.