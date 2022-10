Gazsjellësi bullgaro-grek që do të ndryshojë “lojën” në Europë

Bullgaria dhe Greqia filluan operimin tregtar të një gazsjellësi, i cili do të ndihmojë në uljen e varësisë së Evropës Juglindore nga gazi rus dhe rritjen e sigurisë së energjisë.

Tubacioni 182 km do të sigurojë lehtësim për Bullgarinë, e cila ‘lënguar’ për të siguruar furnizime me gaz me çmime të përballueshme që nga fundi i prillit, kur Gazprom i Rusisë ndërpreu dërgesat për shkak të refuzimit të Sofjes për të paguar në rubla.

Rusia uli furnizimet në Evropë pasi Perëndimi vendosi sanksione ndaj Moskës për pushtimin e Ukrainës, duke i lënë vendet e Bashkimit Evropian në kërkim të rrugëve alternative për të gjetur gaz, në një kohë kur çmimet po rriten.

“Ky tubacion do të ndryshojë lojën. Është një ndryshim i lojës për Bullgarinë dhe për sigurinë energjetike të Evropës dhe do të thotë liri nga varësia e gazit rus,” tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë ceremonisë së inaugurimi në Sofje.

Tubacioni Greqi-Bullgari do të transportojë 1 miliard metër kub gaz azerbajxhanas në Bullgari.