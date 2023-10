Gazment Bardhi përjashtohet nga Kryesia e Partisë Demokratike: I ka përfunduar anëtarësia

Gazment Bardhi është përjashtuar nga Kryesia e Partisë Demokratike.

Ditën e sotme, 9 tetor, Kryesia ka vendosur përfundimin e anëtarësisë së Bardhit në këtë forcë politike.

Vendimi është marrë unanimisht.

“Vendimi i Kryesisë së PD erdhi pas shkeljeve të njëpasnjëshme të kryera nga ish-sekretari i Përgjithshëm ndaj vendimeve të organeve kolegjale të PD, shumë prej të cilave janë votuar dhe janë nënshkruar prej tij si dhe për veprime në kundërshtim me interesat politike dhe elektorale të PD, për mosnjohjen e institucioneve të dala nga vota e demokratëve.

Po ashtu dhe për ndjekjen e një agjende personale, përmes të cilës kërkon të zhvendosë PD nga orientimi i përcaktuar nga Kuvendi dhe Këshilli Kombëtar, në raport me aleatët strategjikë dhe bashkëpunimin me individët e sanksionuar si non grata, që kanë ndërmarrë një aksion dy vjeçar kundër Partisë Demokratike.”, thuhet në argumentet e parashtruara nga Kryesia e PD-së.