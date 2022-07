Gazetari: Si Rama bllokoi negociatat para 11 vitesh për kryetarin e qarkut Fier

Nga Lutfi Dervishi

11 vjet më parë Shqipëria ishte gati të merrte statusin e vendit kandidat dhe të çelte negociatat me BE! Pengesa në atë kohë ishte çështja e kryetarit të qarkut të Fierit! Përfaqësuesi i Komisionit Europian i ardhur në Tirane nga Brukseli lutej që të “merreshin vesh” se komisioni i ri Europian (2014-2019) do t’a frenonte zgjerimin! Kështu ndodhi! Ne nuk u morëm vesh as për 3 ligjet që do na çonin në Europë as për kryetarin e qarkut të Fierit! Mali Zi hapi negociatat 1 vit më pas, dhe Serbia me 2014!