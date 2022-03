Gazetari rus i kërkon falje për luftën në Ukrainë koleges së tij (VIDEO)

Redaktori i një faqeje lajmesh ruse u kërkoi falje kolegëve të tij ukrainas për luftën, kur u shfaq përballë një gazetareje ukrainase në BBC.

Ivan Kolpakov duhet të drejtojë faqen e tij të pavarur të lajmeve, Meduza, nga jashtë vendit.

Olga Malchevska nga BBC Ukraina, e cila gjithashtu u shfaq në emision, ndodhej në Londër. Të premten, shtëpia e saj në Kiev u godit nga një sulm. Familja e saj tani më është e sigurt.

“Dua të kërkoj falje për kolegët e mi ukrainas”, tha Kolpakov. “Më vjen vërtet keq që nuk i ndaluam dot autoritetet ruse ta bëjnë këtë”, shtoi ai.

This from The Media Show is staying with me. Russian journalist Ivan Kolpakov has to run his news site from outside Russia. Olga Malchevska from BBC Ukrainian is in London. On Friday, her family home in Kyiv was hit by an attack. Her family are safe. Ivan wanted to say this. pic.twitter.com/Xfk4jFdiK8

— Ros Atkins (@BBCRosAtkins) March 3, 2022