Gazetari gjerman tallet me mediat e Vuçiçit për vizitën e Scholz në Serbi

Gazetari gjerman i FAZ Michael Martens është tallur me dy mediat propagandistike të Vuçiq informer dhe Pink TV duke thënë se ato mund të raportojnë së shpejti se vizita e Kancelarit Scholz në Serbi është ndërprerë për shkak se Hungaria e ka mbyllur hapësirën ajrore, duke aluduar në qëndrimet pro ruse të Viktor Orban.

Martens këtë tallje e bëri përmes një cicërime në rrjetin social Twitter.

“LAJMI I FUNDIT: Vizita e kancelarit gjerman Olaf Scholz në Serbi u anulua pasi Hungaria mbylli hapësirën e saj ajrore. (Lajmi nuk është konfirmuar ende. Prisni titullin tjetër në Informer dhe Pink TV)”, shkroi Martens.

BREAKING: Visit of German chancellor Olaf Scholz to Serbia cancelled after Hungary closed its airspace. (News not confirmed yet. Wait for next headline in Informer and Pink TV)

— Michael Martens (@Andric1961) June 6, 2022