Gazetari amerikan zbulon mashtrimin e Putinit përmes orëve të dorës (FOTO LAJM)

Gazetari amerikan, Forrest Rogers, ka vënë re një mashtrim të dy ministrave të Putinit, përmes orëve të dorës së ministrave Shoigu dhe Lavrov.

Në një fotografi të publikuar në llogarinë e tij në Tëitter, gazetari Rogers ka rrethuar me të kuqe orët e ministrit të Mbrojtjes, Sergei Shoigu, dhe ministrit të Jashtëm, Sergei Lavrov.

“Putini mblodhi një takim të paplanifikuar me Këshillin e Sigurisë së Rusisë në Moskë të hënën. Takimi u transmetua në orën 5 pasdite. Por në çfarë kohe u mbajt në të vërtetë ai? T’i shikojmë orët e disa pjesëmarrësve”, shkroi gazetari në Tëitter.

Koha në orët e ministrave në momentin e fotografimit shihet se ishte 11:45. Vetë presidenti rus, Vladimir Putin, është parë që në një moment e kishte hequr orën e vet nga dora gjatë takimit të Këshillit të Sigurisë.

Putin convened an unscheduled meeting with his Security Council in Moscow on Monday. The meeting was broadcast at 5 pm. But what time was it really held? Let’s look at some participants’ watches. Sergei Shoigu & Sergei Lavrov prep at 11:45. #OSINT #UkraineRussia #Russia #Ukraine pic.twitter.com/YlnLodkjdq

— Forrest Rogers (@Forrest_Rogers) February 22, 2022