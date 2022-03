Gazetarët ukrainas falënderues ndaj Kosovës

Organizatat evropiane të gazetarëve pritet të nisin procesin e identifikimit të gazetarëve në Ukrainë që mund të vijnë për t’u strehuar përkohësisht në Kosovë.

Qeveria e Kosovës më 1 mars është zotuar se do të jetë nikoqire e 20 gazetarëve nga Ukraina, nëse shprehin dëshirën të largohen nga vendi i tyre që po sulmohet nga Rusia që nga 24 shkurti.

Vendimi i Qeverisë së Kosovës shënon edhe nisjen e procesit të përzgjedhjes së këtyre gazetarëve nga dy organizatat ndërkombëtare: Qendra Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias (ECPMF) dhe Federata Evropiane e Gazetarëve (EFJ).

Përzgjedhja e gazetarëve që mund të punojnë dhe vendosen në Kosovë në një periudhë deri në gjashtë muaj, do të bëhet edhe me ndihmën e dy organizatave të gazetarëve në Ukrainë: Unioni Kombëtar i Gazetarëve në Ukrainë (NUJU) dhe Sindikata e Pavarur e Mediave të Ukrainës (IMTUU).

Sipas Unionit të Gazetarëve në Ukrainë, që është anëtare e EFJ-së, procesi i aplikimit ende nuk ka filluar. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, ky union që ka 18,000 anëtarë ka thënë se “me shumë gjasë, ata do të bëjnë vetëm një përzgjedhje fillestare”, ndërsa vendimi përfundimtar do të merret nga EFJ dhe ECPMF.

“Njerëzit e Ukrainës e vlerësojnë shumë mbështetjen tuaj (të Kosovës)”, tha Sergiy Tomilenko, kryetar i këtij unioni.

Ai shtoi se nuk ka statistika të sakta për lëvizjen e gazetarëve nga Ukraina.

“Gazetarët ukrainas janë shumë të guximshëm dhe patriotë. Shumica mbeten në rajonet e tyre. Aty ku është e mundur, ata vazhdojnë të punojnë. Disa u detyruan të zhvendoseshin në Ukrainën Perëndimore ( ku situata është më e qetë) ”, tha ai.

Ai, gjithashtu, shprehu falënderimin e tij ndaj Kosovës në Twitter më 1 mars.

Dear friends from #Kosovo and #Europe ! Thank you for taking care of my dear Ukrainian colleagues. You are the best: @ECPMF @EFJEUROPE and Doarsa Kica-Xhelili (Member of Parliament of Kosovo) @Molenews1 @mogensbb @YannisKotsifos https://t.co/FsPvLFXonY

— Sergiy Tomilenko (@Stommedia) March 1, 2022