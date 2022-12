Gara për SPAK, Kondili: Pika ime e fortë, nuk kam drejtuar asnjëherë një Prokurori

Kandidati Ervin Kondili, në garën për të marrë drejtimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK), deklaroi se pika e tij e fortë por njëherazi edhe e “dobët” është fakti se nuk ka drejtuar asnjëherë një institucion të akuzës. Kondili tha para trupës së KLP se për sistemin e shkuar të drejtësisë, mënyra sesi zgjidheshin drejtuesit lë për të dëshiruar dhe kjo sipas tij, tregon se është më mirë që nuk ka patur poste drejtuese asokohe.

Edvin Kondili: Nuk kam pasur pozicion drejtues prokurorie, nuk kisha qenë asnjë herë drejtues. Unë vijoj të shprehem pavarësisht kriterit të vendosur nga këshilli, mos qenia drejtues përgjatë asaj periudhe dhe pse mund të jetë konsiduar nga këshilli si pikë e dobët e konsideroj si pikë të fortë për veten time duke pasur parasysh mënyrën se si caktoheshin e promovoheshin shumica e drejtuesve në një sistem të centralizuar prokurorie, ky është vlerësimi im, ishte direkt preferenca e prokurorit të përgjithshëm sipas perceptimit tim ky, nuk flas për kolegë të ndëruar që mund të kenë ushtruar me përkushtim detyrën në atë kohë. Pas vitit 2019 e në viim me krijimi ne SPAK me frymë të re, prej muajtit qershor 2020 e aktualisht jam drejtues i seksionit kundër korrupsionit në SPAK. Uroj që Shqipëria të dalë sa më shpejt nga lista gri e pastrimit të parave. Kam pasur rol aktiv në rektrutimin e hetuesve të BKH.

Sot në KLP po zhvillohet seanca dëgjimore me 3 kandidatët në garë për kreun e SPAK. Adnan Xholi, Ervin Kondili dhe Altin Dumani do të shpalosin platformat e tyre para KLP ndërsa zgjedhja do të bëhet nga 10 anëtarët e KLP.