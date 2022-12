Gara për kreun e ri, Kraja ndan foton me 3 kandidatët: SPAK të vazhdojë të përmbushë detyrimet ligjore

Ditën e sotme, mbahen zgjedhjet për kreun e SPAK. Tre kandidatët në garë janë Edvin Kondili, Adnan Xholi dhe Altin Dumani. Kreu i SPAK-ut do nga radhët e prokurorëve të kësaj prokurorie me shumicën e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, për 3 vjet, pa të drejtë rizgjedhjeje.

MESAZHI:

Suksese kandidatëve për Drejtues ! SPAK do të vazhdojë të përmbushë detyrimet ligjore me efektivitet dhe me të lartë.

Arben Kraja, nga Shkodra, u zgjodh në krye të SPAK në vitin 2019. Kraja e ka filluar karrirën e tij në organin e akuzës në vitin 1993 dhe prej dy dekakadash ka punuar në Prokurorinë e Përgjithshme, ku ka drejtuar sektorë të rëndësishëm si task-forca kundër krimit dhe korrupsionit./albeu.com