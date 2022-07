Futbolli i femrave po ecën me hapa të shpejtë, rreth 70 mijë tifozë të pranishëm në ndeshjen Angli-Austri

Manchesteri u pushtua nga tifozët të mërkurën në mbrëmje. Por as Manchester United dhe as Manchester City nuk ishin në veprim, përkundrazi, qyteti ishte i mbushur me mijëra tifozë që shkonin në Old Trafford për ndeshjen hapëse të Kampionatit Evropian të Femrave 2022.

Pub-et e qytetit ishin plot para ndeshjes pasi Anglia do të përballej me Austrinë, një lojë që vendasit e fituan 1-0 dhe atmosfera rreth stadiumit madje po krijohej disa orë para fillimit.

Tashmë, mbi 500,000 bileta janë shitur për ndeshjet e kësaj vere në Angli, finalja në Wembley është tashmë e shitur dhe ndeshja hapëse vendosi rekorde.

Me 68,871 persona të pranishëm të mërkurën, një rekord i ri i Kampionatit Evropian të Femrave që u thye. Rekordi i mëparshëm ishte për finalen e 2013 mes Gjermanisë dhe Norvegjisë me 41,301.

Në vitin 2005, Anglia hapi një kampionat evropian kundër Finlandës para 29,092 tifozëve. Kjo ishte edhe në Manchçester, por në stadiumin Etihad, por hapja e kësaj vere ishte në një nivel tjetër.

Ashtu si rekordet e vendosura rregullisht në Ligën e Kampionëve për Femra 2021/22, e mërkura na tregoi se kemi hyrë në një epokë të re të futbollit të femrave.

Anglia po ëndërron të shijojë argjendin në tokën vendase këtë verë, por ata nuk janë aspak favorit të qartë për Euro dhe ka shumë skuadra të forta që konkurrojnë.

Për tifozët spanjollë, gjyqtarja Marta Huerta de Aza mund të ketë rënë në sy në Old Trafford, pasi ajo u bë spanjollja e parë që merr drejtimin e një ndeshje të Kampionatit Evropian dhe çfarë ndeshjeje ishte ajo për të shënuar këtë rast./ h.ll/albeu.com