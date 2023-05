Fustani nga koleksioni i vitit 1992 dhe varsja me vlerë miliarda euro, gjithë sytë te Dua Lipa në Met Gala (FOTO LAJM)

Por zgjedhja e aksesorëve të saj, veçanërisht, ai gjerdan me diamant që bie në sy – ka një histori interesante.

Siç ka raportuar revista e modës, Vogue, diamanti i bardhë Legendary është mbi 100 karat dhe i bën homazh formës së diamantit ikonik të verdhë Tiffany nëpërmjet prerjes së tij pothuajse identike me jastëk. Sipas etiketës, diamanti i ri i bardhë është me ngjyrë D, përmban 82 aspekte dhe është marrë me përgjegjësi nga Botsvana.

Diamanti origjinal Tiffany i verdhë 128,54 karatësh ishte gjetur në vitin 1977 në minierat e diamantit Kimberley të Afrikës së Jugut, dhe që atëherë është bërë një nga pjesët më të famshme të Tiffany (në vitin 2019, vlera e tij u vlerësua në 30 milionë dollarë).

Vetëm katër gra kanë veshur diamantin origjinal Tiffany. Socialite Mary Whitehouse ishte e para që e veshi atë në një ballo për kompaninë e bizhuterive në vitin 1957.