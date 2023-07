Fushë Kruja, Anteu i krimit dhe thembra Akilit të policisë

Policia edhe njëherë tregoj se ka frikë të merret me individë që gëzojnë mbrotje politike. Jo pa shkak. Emiliano Nuhu dhe Dritan Zagani dikur oficerë policie sot janë azilantë politik sepse dje guxuan të merren me bandillët ndërkohë që përballë dhe publikisht u doli dora vetë Kryeministrin. Jane lidhjet e politikës me botën e krimit që kanë kompromentuar konceptin e drejtësisë dhe shtetit ligjor.

Veprimi me vonesë i policisë dëshmoi se policisë nuk i mungojnë kapacitetet dhe kopetencat, por ajo është e druajtur për të vepruar ndaj njerëzve problematikë me ligjin, për shkak se ata i sheh ose në shoqërinë e figurave të larta të politikës ose me imunitet politik. Fushë Kruja dëshmon se koncepti: të gjithë janë të barabartë para ligjit” ka mbetur si premtim elektoral.

Nuk ka qenë reflektimi i policisë apo politikës, që çoi në efektin domino të dorëheqjeve dhe shkarkimeve. Për ngarjen nuk reaguan institucionet dhe drejtësia.

Nëse video nuk do të ishte bërë publike asgjë nuk do të ndodhte. Rrahja do të ishte deputet. Shefi i policisë atje do të vijonte t’i bënte presion viktimave, gurorja do të ishte në punë me kapacitet të plotë dhe çuçi do të ishte ministër i Brendshëm. Në Parlament shumica do të betohej se ka 10 vjet që vendi ka shtet.