Furtuna pezullon lundrimin i anijeve të vogla në Vlorë, trageti nga Italia me 7 orë vonesë

Moti i keq dhe reshjet e shiut kanë bërë që të pezullohet lundrimi i mjeteve të vogla të peshkimit.

Sipas kapitenerisë janë njoftuar të gjitha anijet e peshkimit dhe mjetet e vogla lundruese për situatën e përkeqësuar dhe janë marre masat për sigurimin e mjeteve në vendet e akostuara për parandalimin e ngjarjeve dhe situatave gjatë datës 03.12.2021.

Për shkak të kushteve të këqija të motit ka mbërritur me 7 orë vonesë trageti nga Italia.

Ndërkohë pritet që përmirësimi i situatës të jetë pas 04.12.2021.

“Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar në gjirin e Vlorës dhe jashtë saj për 24 orët në vazhdim në daten 03.12.2021 kjo është situata

Era në drejtimin JUG-JUGLINDJE dhe JUGPERËNDIM në forcën 5-6bft 10-15m/s,ndërsa lartësia e dallgëve është 0.50-1.50metër brenda gjirit të Vlorës dhe në forcën 7-8 bft / 15-20m/s dhe lartësi dallge nga 1.50 deri 3.50 metra jashtë gjirit të Vlorës .Si rrjedhojë Kapiteneria ka ndaluar lundrimin e të gjitha mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit

Sipas kapitenerisë janë njoftuar të gjitha anijet e peshkimit dhe mjetet e vogla lundruese për situatën e përkeqësuar dhe jane marre masat për sigurimin e mjeteve në vendet e akostuara për parandalimin e ngjarjeve dhe situatave gjatë datës 03.12.2021. Trageti i linjës me Italinë do të mbërrijë rreth 7 orë me vonesë për shkak të kushteve të përkeqësuara të motit. Pritet që përmirësimi i situatës të jetë pas 04.12.2021Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar në gjirin e Vlorës dhe jashtë saj për 24 orët në vazhdim në daten 03.12.2021 kjo është situata

Era në drejtimin JUG-JUGLINDJE dhe JUGPERËNDIM në forcën 5-6bft 10-15m/s,ndërsa lartësia e dallgëve është 0.50-1.50metër brenda gjirit të Vlorës dhe në forcën 7-8 bft / 15-20m/s dhe lartësi dallge nga 1.50 deri 3.50 metra jashtë gjirit të Vlorës .

Si rrjedhojë Kapiteneria ka ndaluar lundrimin e të gjitha mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit Sipas kapitenerisë janë njoftuar të gjitha anijet e peshkimit dhe mjetet e vogla lundruese për situatën e përkeqësuar dhe jane marre masat për sigurimin e mjeteve në vendet e akostuara për parandalimin e ngjarjeve dhe situatave gjatë datës 03.12.2021. Trageti i linjës me Italinë do të mbërrijë rreth 7 orë me vonesë për shkak të kushteve të përkeqësuara të motit.Pritet që përmirësimi i situatës të jetë pas 04.12.2021”, thuhet në njoftimin e kapitenerisë./albeu.com/