Furgoni përplaset me Benzin në Maliq dhe përmbyset, raportohet për 6 të lënduar (FOTO LAJM)

Një aksident me 6 të lënduar ka ndodhur mëngjesin e kësaj të enjtje në Maliq.

Policia bën me dije se në aksin rrugor Korçë-Pogradec, janë përplasur një furgon dhe një mjet tip Benz, duke lënë të lënduar drejtuesin e këtij të fundit dhe 5 pasagjerët që ndodheshin në furgon.

Fatmirësisht të lënduarit ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

“Më datë 02.12.2021, rreth orës 08:55, në aksin rrugor Korçë-Pogradec, pranë fshatit Velitërnë, Maliq, janë përfshirë në aksident mjeti tip furgon “Benz”, me drejtues shtetasin E. D., me një mjet tjetër tip “Benz”, me drejtues shtetasin G. K.

Për pasojë janë dëmtuar drejtuesi i automjetit shtetasi G. K., si edhe 5 pasagjerë që udhëtonin me mjetin tip furgon, të cilët u dërguan për mjekim në Spital”, thuhet në njoftimin e policisë./albeu.com/