Fundjava nuk do të jetë aspak e mirë për këto shenja të horoskopit

Dhjetori është një muaj i vitit që presim me padurim, por për këto tre shenja fundjava e parë e tij do të jetë mjaft kërkuese, veçanërisht nga pikëpamja psikologjike dhe do t’u duhet të bëjnë lëshime të ndryshme për të arritur të mbajnë i ftohtë.

Demi

Tashmë jeni në nerva që nga e premtja – për të mos thënë nga e gjithë java që sapo kaloi – dhe meqë thatë të pushoni, të gjithë kanë filluar t’ju kujtojnë për punë të ndryshme jo urgjente, çështje pune që mund të presin deri të hënën dhe familjen. Gjithsesi çështje që nuk do të zgjidhen së shpejti, kështu që pse t’i shpenzoni orët tuaja të çmuara të pushimit për to? Ju e dini mirë këtë, të tjerët nuk mund ta pranojnë dhe zgjidhja më e mirë, por në të njëjtën kohë më e vështirë për ju është ta luani në mënyrë diplomatike. Po, është një fjalë që nuk të pëlqen fare, por kur të gjithë rreth teje janë të mërzitur për diçka që, objektivisht, nuk ia vlen të bësh bujë, ti je zëri i arsyes që duhet të sakrifikosh dhe t’i sjellë gjërat në ekuilibër duke duke i qetësuar ata të gjithë.

Virgjëresha

Nuk je mësuar të kërkosh ndihmë nga të tjerët, dhe kjo shfaqet në diçka të tillë kur inkoherenca fillon të mbizotërojë: Dëshpërohesh në një mënyrë unike, sikur të ishe heroina e një tragjedie të lashtë, me ndryshimin se ja ku je, jo duke pritur duartrokitje, por akuza se ke bërë diçka të gabuar ose kur duhet. Nuk ke faj, njerëzit kanë mësuar të jenë shumë kërkues ndaj teje, edhe kur të gjithëve e kanë të qartë se nuk je në më të mirën tënde, ke nevojë urgjente për pushim dhe përzemërsi dhe askush nuk është aty për t’ju dhënë. Ndoshta kërkoni ndihmë me fjalë këtë herë? Kjo do t’ju shtyjë edhe më shumë si mendimtar, por nëse nuk e provoni, nuk do ta dini kurrë. Çfarë preferoni, të mbyteni në një oqean detyrimesh apo të vendosni pak zë për një litar shpëtimi?

Akrepi

Realiteti nuk pajtohet me dëshirat tuaja dhe për fat të keq askush nuk mund të thotë se kjo do të ndryshojë shpejt, përveç nëse ata janë aq naivë sa mendojnë se nga të gjithë përfaqësuesit e zodiakut do t’ju mashtrojnë. Sigurisht, kjo është një mundësi e mirë për të parë nëse këto ishin vërtet dëshirat tuaja apo thjesht po kalonit një fazë ku po kërkoni p.sh. një promovim në punë, një rritje page, përmirësimi i marrëdhënieve tuaja ndërpersonale me disa njerëz me të cilët gjendeni vazhdimisht përballë. Nga të gjitha këto, padyshim që do të dëshironi akoma rritjen, ndaj mos u frustroni aq shumë me zhvillimet e ndryshme të fundjavës që do t’ju sjellin acarim. Bëni sikur nuk dëgjoni dhe nuk shihni dhe mendoni se e hëna është më afër se sa duket.