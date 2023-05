Fundi i marrëveshjes së grurit, sot largohet anija e fundit nga Ukraina, çfarë do të ndodh me eksportet

Anija e fundit do të largohet nga një port në Ukrainë sot në bazë të një marrëveshjeje që lejon eksportin e sigurt të grurit të Ukrainës në Detin e Zi, tha një zëdhënës i OKB-së.

Kalimi i anijes fillon një ditë përpara se Rusia të largohej nga pakti për pengesat në eksportet e saj të grurit dhe plehrave, raporton Reuters.

Kombet e Bashkuara dhe Turqia ndërmjetësuan marrëveshjen e Detit të Zi për 120 ditë fillestare në korrik të vitit të kaluar për të ndihmuar në trajtimin e një krize globale ushqimore që është përkeqësuar nga pushtimi i Moskës në Ukrainë, një nga eksportuesit kryesorë në botë të drithërave.

Moska ra dakord të zgjasë paktin e Detit të Zi për 120 ditë të tjera në nëntor, por më pas në mars ajo ra dakord për një zgjatje prej 60 ditësh – deri më 18 maj – nëse nuk plotësohej një listë e kërkesave në lidhje me eksportet e saj bujqësore.

Për të bindur Rusinë në korrik që të lejojë eksportet e grurit në Detin e Zi, Kombet e Bashkuara ranë dakord në të njëjtën kohë të ndihmojnë Moskën me dërgesat e veta bujqësore për tre vjet.

“Ka ende shumë pyetje të hapura në lidhje me pjesën tonë të marrëveshjes. Tani do të duhet të merret një vendim”, u tha gazetarëve të martën zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, sipas mediave ruse.