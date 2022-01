Ftohtë, acar dhe i nxehtë përvëlues, parashikimi i frikshëm i motit për 2022

Temperaturat vitin e ardhshëm do të jenë 1.09 gradë Celsius mbi mesataren. Kështu thuhet në një raport të shërbimit kombëtar të motit të Britanisë së Madhe, Met Office. Adam Scaife, kreu u parashikimeve në “Met Office” tha se rezultatet tregojnë se gazrat serë po ngrohin motin me një ritëm në rritje. Parashikimi është llogaritur në bazë të nxitësit kryesorë të klimës globale, por nuk përfshin ngjarje të papritura siç janë shpërthimet e mëdha vullkanike. Ky ndryshim mund të bëjë që rendimentet globale të korrave të bien me rreth 30% dhe kërkesa për ushqim të rritet me shpejtësi. Ndërsa viti 2022 është 1,96 gradë mbi mesataret 1850-1900, pritet të jetë akoma më i ftohtë se janar-shtator 2021.

Rendimenti i të korrave do të ulet me 30%

Sipas një studimi nga Bloomberg, rritja e temperaturave mund të bëjë që rendimentet globale të të korrave të bien me rreth 30% dhe kërkesa për ushqim të rritet me shpejtësi. Temperaturat ekstreme dhe të ndryshueshme gjithashtu ndikojnë drejtpërdrejt në shëndetin e njeriut; rrit shkallën e vdekshmërisë nga infarkti dhe infarkti i miokardit. Doug Smith, eksperti i klimës në “Met Office”, thotë se një rritje afërsisht 2 gradë në temperaturën mesatare globale maskon faktin se ka dallime të konsiderueshme të temperaturës në mbarë botën.

Rritja e temperaturës globale

Sipas raportit të Organizatës Botërore Meteorologjike (WMO) ” Gjendja e Klimës Globale 2021 ” të publikuar në nëntor, ngjarjet ekstreme të motit si valët e forta të të nxehtit dhe përmbytjet shkatërruese janë tani “normalja e re” e botës. Sipas studimit, temperatura mesatare 20-vjeçare pas vitit 2002 është në rrugën e kalimit të 1 gradë Celsius në krahasim me kohërat para-industriale. Nivelet e deteve dhe akumulimi i gazeve serë në atmosferë gjithashtu arritën nivele rekord në vitin 2021.

Me efektin e përqendrimit të gazit serrë në temperaturën globale, rritja e temperaturës globale në periudhën janar-shtator 2021 arriti në 1.09 gradë Celsius krahasuar me temperaturën mesatare në periudhën 1850-1900. Sipas raportit, me rritjen e temperaturave në planet, bota po shkon drejt një vendi të paprecedentë. Raporti thotë se 7 vitet e fundit, duke përfshirë vitin 2021, ka të ngjarë të shënohet i ngrohti më i madh i regjistruar. /albeu.com/

