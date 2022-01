Ftohen akoma më shumë marrëdhëniet SHBA-Rusi, Kremlini: Zgjerimi i NATO-s përkeqëson sigurinë në Europë

Procesi i zgjerimit të NATO – s paraqet rreziqe të papranueshme me të cilat do të përballet Moska, tha sot zëvendësministri i Jashtëm rus Aleksandër Grusko pas bisedimeve Rusi-NATO në Bruksel, duke vënë në dukje se NATO duhet të kuptojë se anëtarët e aleancës peshojnë më shumë se avantazhet e mundshme, si dhe se de- përshkallëzimi i tensioneve në Ukrainë do të ishte i mundur.

Zëvendësministri i Jashtëm rus, duke kujtuar se “në vitin 1997 në dyert e NATO-s u trokitën vetëm një vend, i cili ndan kufijtë me Rusinë, Poloninë”, ndërsa “ sot janë anëtarësuar shumë vende në NATO, territoret e të cilave padyshim përdoren për fuqinë e zgjerimit drejt Rusisë nga drejtime të ndryshme gjeografike dhe thellësi strategjike. Ai tha se kjo e rëndon seriozisht sigurinë dhe i krijon Rusisë rreziqe të papranueshme me të cilat përballet

Në të njëjtën kohë, zyrtari i lartë rus theksoi se situata është shumë e rrezikshme dhe se ende nuk është e qartë se si do të kapërcehen pengesat për të arritur përparim.

Ai tha gjithashtu se Moska po priste të merrte përgjigje me shkrim nga NATO mbi propozimet e saj për garancitë ligjore të sigurisë dhe të dëgjonte nga aleanca se si do t’i zbatonte ato, ose, nëse jo, pse nuk mund ta bënte këtë.

Moska atëherë do të jetë në gjendje të vendosë, tha Grusko, për rrjedhën e veprimit të saj, duke paralajmëruar se NATO nuk mund të zgjedhë thjesht propozimet e sigurisë nga lista e hartuar nga Rusia.

Grusko tha se nuk ka një agjendë të përbashkët pozitive midis Rusisë dhe NATO-s, siç ka qenë dikur. Kjo, siç tha ai, për shkak të “kthimit në NATO së vjetër” që synon të kufizojë Rusinë.

“Agjenda pozitive, e cila ishte: luftimi i terrorizmit, ndihma ndaj forcave të përbashkëta të sigurisë në Afganistan, lufta kundër tregtisë së drogës, lufta kundër piraterisë dhe shumë më tepër, të gjitha i përkasin të kaluarës dhe ne e kuptojmë pse ndodhi kjo, sepse një “Bashkëpunim i tillë nuk është pjesë e këtij përmbysjeje të re të NATO-s së vjetër ” , tha Grusco.

Ai tha se NATO dhe Rusia diskutuan shmangien e situatave të rrezikshme, se dëbimi i diplomatëve rusë nga NATO vitin e kaluar ishte i papranueshëm. Megjithatë, Grusco nuk përjashtoi mundësinë që Rusia të rifillojë misionin e saj diplomatik në NATO nëse aleanca ndryshon qasjen e saj ndaj garancive të sigurisë.

Ai tha gjithashtu se Rusia është në favor të dialogut me NATO-n jo vetëm në nivel diplomatësh, por edhe në nivel ushtarak.

Duke iu referuar bisedimeve të sotme me NATO-n, shtoi se ishte “një diskutim i përzemërt dhe se ky takim ishte absolutisht i nevojshëm. Së pari, pati disa riorganizime. Po të mos ishte ky takim, nuk do të ishte e mundur që këto çështje të vendoseshin në përmasat e tyre të plota, ato gjithmonë kanë mbetur disi në plan të dytë, por në mënyrën se si janë diskutuar sot, nuk mbaj mend kaq drejtpërdrejti dhe mprehtësi. tha Grusco.