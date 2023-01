Fshehja e të ardhurave dhe përgjimet e Agnellit me Paraticin, dënimi i Juventus nuk mbaron me kaq

Pas skandalit që ka plasur te Juventus, pyetja që “bardhezinjtë” po i bëjnë vetes këto orë është “pse u ndëshkua vetëm Juve?”. Për përgjigjen, do të duhet të presim rreth dhjetë ditë, koha e nevojshme për publikimin e arsyeve që shtynë Gjykatën Federale të Apelit të Federatës Italiane të Futbollit, të dënojë aq rëndë bardhezinjtë, duke shfajësuar të gjitha klubet e tjera të përfshira. Diçka, që tashmë mund të merret me mend jo vetëm duke u ndalur tek kërkesa për dënim nga prokuroria e kryesuar nga prokurori Giuseppe Chine, por, në përgjithësi, edhe duke lexuar deklaratën për shtyp nga mbrojtja e Juventusit.

SISTEMI I JUVE

Pikërisht qëndrimi sistematik i drejtuesve të Juventusit dhe përdorimi i vazhdueshëm ndaj fitimeve pak a shumë reale të kapitalit në fakt do ta kishte shtyrë Gjykatën Federale të Apelit të sfidonte “zonjën e vjetër” për shkelje të nenit 4, e përkthyer ndryshe në “parimet e besnikërisë”.

Korrektësia dhe ndershmëria duhet të respektohen në çdo marrëdhënie në çfarëdo mënyre që i referohet veprimtarisë sportive dhe që përfshin “penalizimin e një ose më shumë pikëve në renditje”. Në thelb nuk po flasim për mbivlerësimin e një ose më shumë lojtarëve, por më tepër për një qëndrim të zakontë, që në fakt i distancon bardhezinjtë nga klubet e tjera të përfshira.

PËRGJIMET E RREZIKSHME DHE LIBRI I ZI I PARATICIT

Për të demonstruar ekzistencën e një sistemi, ndër të tjera ka një seri të gjatë përgjimesh të cilat, sipas prokurorisë dhe dukshëm edhe Gjykatës Federale, në thelb do të përfaqësonin rrëfime të vërteta dhe të tyre . Në veçanti, ka të paktën dy telefonata “të rrezikshme” . Ai mes Andrea Agnelli dhe John Elkan (6 shtator 2021) në të cilin presidenti i Juventusit thotë qartë,- “Ne kemi përdorur në mënyrë të tepruar mjetin e fitimit të kapitalit. Nëse tregu shembet, tregu shembet, ky është një fakt”. në të cilin i pari shpjegon se “rritja e kapitalit nuk ka shërbyer për të dalë në treg, por për të mbuluar një situatë jashtëzakonisht negative nga pikëpamja financiare”,

Së dyti, sqaron se “nuk është vetëm Covid dhe ne e dimë mirë këtë sepse kemi dy elementë themelorë, nga njëra anë Covid-in, por nga ana tjetër e kemi vërshuar makinën me amortizimin por mbi të gjitha m*t… sepse janë të gjitha m*t poshtë, që nuk mund të thuhet ”.

Këtyre fjalëve, të cilat prokuroria i konsideron rrëfime të vërteta, u shtohet ajo që shkruhet në “librin e zi të Paraticit” ku shtrohet pyetja “si erdhëm deri këtu?”, me Cherubinin i cili përgjigjët, “Blerje të pakuptimta dhe investime të paarritshme”

GJYQI I RADHËS

Fitimet e padyshim artificiale të kapitalit do të hapnin brazdën midis sjelljes së Juventusit dhe asaj të klubeve të tjera të përfshira. Nëse pyetja e njerëzve të Juventusit është “pse vetëm ne pasi nuk i kemi bërë vetëm fitimet kapitale”, kjo është në fakt edhe linja mbrojtëse, për momentin e skicuar vetëm duke pritur arsyet e dënimit.

“Così fan tutte” është pika e fillimit për të konsideruar 15 pikë ndëshkim, një ndryshim të qartë në gjykim krahasuar me klubet e tjera të përfshira dhe të liruara. Prishja e hipotezës së sistemit, së bashku me përpjekjen për të gjetur një defekt formal që bind Collegio di Garanzia dello Sport të dërgojë gjyqin përsëri në Gjykatën Federale të Apelit është baza kryesore e mbrojtjes, që brenda një muaji do të zbulojmë nëse do të mjaftojë për të shpëtuar biankonerët apo jo. /albeu.com