Fruti që është vërtetuar se ka më shumë vitaminë C, lëkura juaj do të shkëlqejë

Frutat më të pasura me vitaminë C për këtë vit janë guava, portokallin dhe manaferrat. Me deri në 5300 mg vitaminë C për 100 g, kumbulla Kakadu është një thesar i vërtetë. Kjo do të thotë se është 100 herë më i pasur me vitaminë C se portokalli, vjen nga Australia, dhe shija është e lëngshme dhe pak e thartë.

Me një efekt të fortë antioksidues, ky ushqim është plot me minerale, fibra dhe lëndë ushqyese. Një vakt me kumbulla Kakadu kur zgjoheni për një mëngjes me vitamina ose, në rast të dëshirës për ushqim, pasdite mbulon kryesisht nevojat tona ditore për vitaminë C. Zbuloni të gjitha përfitimet e tij për humbje peshe dhe bukuri më poshtë.

Ky frut i ëmbël është një aleat i shkëlqyer për humbje peshe dhe kujdes për të gjitha zonjat që duan të jenë plot energji, me një fytyrë të ndezur dhe në formë të mirë.

Kur kumbulla Kakadu hahet e freskët, në komposto ose pihet në lëng, nuk ka nevojë të numërohen kaloritë, sepse variojnë nga 70 kalori për 100 g, pra 20 kalori më shumë se një mollë. Ky frut na jep energji në momentet e relaksimit dimëror, por ndihmon në ruajtjen e një linje të hollë dhe të tonifikuar!

Për të mbajtur një fytyrë të shëndetshme, kumbulla kakadu është një përbërës i domosdoshëm në të gjitha etiketat kozmetike për momentin, të cilat ofrojnë serume dhe vajra të pasuruar për të shtrënguar, rinovuar dhe ndriçuar lëkurën tonë. Përveç kësaj, ky frut është një mbrojtje efektive nga dielli. Preparatet me kumbull kakadu përmbajnë antioksidantë natyralë dhe të fuqishëm që mbrojnë lëkurën. Për të gjithë ata që kërkojnë një formulë mrekullie për të parandaluar shenjat e para të plakjes, kumbulla kakadu është fruti juaj mrekullibërës.