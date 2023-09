Fruti i çmuar që ndihmon në humbjen e peshës dhe forcon zemrën

Janë pjesë e pandashme e dietës së përditshme të shumë njerëzve dhe një snack i lehtë e preferuar, e cila zëvendëson delikatesat e pashëndetshme, pa mungesë shije. Nga ana tjetër, ka nga ata që frikësohen se nëse e konsumojnë këtë frut rrezikojnë shtim në peshë, për shkak të përmbajtjes së lartë të yndyrës.

Cila është e vërteta për bajamet e dashura? A ndihmojnë apo luftojnë shtimin në peshë?

Shkencëtarët nga Universiteti i Australisë Jugore kanë publikuar një studim të ri, sipas të cilit bajamet jo vetëm që nuk veprojnë si frenues, por edhe mbështesin një dietë të shëndetshme që synon humbjen e peshës. Përfundimet e reja shkencore janë publikuar në Obesity.

Studimi 9-mujor përfshiu 106 pjesëmarrës, të cilët morën pjesë në një program të strukturuar të ushqyerjes. Në fazën e parë të programit, pjesëmarrësit ndoqën një dietë të kufizuar me kalori për tre muaj me qëllim humbjen e peshës, ndërsa në fazën e dytë, e cila zgjati gjashtë muaj, ata ndoqën një dietë të kontrolluar me kalori me qëllim ruajtjen e peshës.

Në të dyja fazat, një grup konsumoi 15% të energjisë së marrjes nga bajamet e plota të pakripura, ndërsa grupi tjetër konsumoi 15% nga ushqimet me karbohidrate të larta, si krisur orizi ose drithëra. Rezultatet e studimit treguan se të dy dietat që përfshinin bajame dhe ato që përfshinin ushqime me karbohidrate çuan në humbje të ngjashme në peshë, me pjesëmarrësit që humbën më shumë se 7 kilogramë. Megjithatë, ata që konsumuan bajame siguruan përfitime shtesë. “Arrat, si bajamet, bëjnë një snack të lehtë. Ato janë të pasura me proteina, fibra, vitamina dhe minerale, por janë të pasura edhe me yndyrë, një fakt që shpesh gabimisht ngatërrohet me shtimin në peshë”, shpjegoi Dr. Sharayah Carter, studiues në UniSA. Arrat përmbajnë yndyrna të pangopura, të cilat janë yndyrna të shëndetshme që mund të përmirësojnë nivelet e kolesterolit në gjak, të lehtësojnë inflamacionin dhe të kontribuojnë në shëndetin kardiovaskular.

Studimi më pas vazhdoi të krahasonte një dietë që përfshinte një suplement bajamesh me një dietë pa arra, me synimin për të dalluar më tej efektet në peshë, si dhe efektin në shëndetin e zemrës.

Këto gjetje vijnë në një kohë kritike të kulmit të shqetësimeve që rrjedhin nga normat gjithnjë në rritje të obezitetit në mbarë botën, me ekspertët që theksojnë se çdo masë që mund të ndalojë këtë prirje është e vlefshme.