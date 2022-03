Frikë në Çernobil, zjarre të mëdha shpërthejnë pranë termocentralit

Zjarre të shumta janë shfaqur pranë termocentralit bërthamor të Çernobilit, sipas parlamentit ukrainas.

Ukraina thotë se ato ka të ngjarë të jenë shkaktuar nga granatimet e artilerisë ose zjarrvëniet, dhe janë “djegur të pakontrolluar” në një zonë të kontrolluar nga forcat ruse.

Kjo “po ngre shqetësime se tymi i rrezatimit mund të përhapet”, sipas Shërbimit Shtetëror të Komunikimeve Speciale të Ukrainës.

Çernobili ka qenë në duart e Rusisë që nga ditët e para të pushtimit të Ukrainës, me raporte nga stafi ukrainas në termocentralin duke vënë në dukje kushte të tmerrshme.

Dje, agjencia bërthamore e OKB-së konfirmoi se punëtorët kishin qenë në gjendje të rrotulloheshin për herë të parë që kur Rusia e kapi atë në fund të shkurtit.

7 wildfires, likely caused by artillery shelling or arson, have broken out in the area surrounding the #Chornobyl NPP, @ua_parliament reports. The area is now controlled by the 🇷🇺 troops, so the fires are burning unchecked, raising worries that the radiation smoke could spread.

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 22, 2022