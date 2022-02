Frika prej luftës, brazilianët e Shakhtar dhe Dynamo duan ndihmë (VIDEO)

Rusia ka futur trupat ushtarake në Ukrainë dhe frika në popull është e madhe. Nuk bëjnë përjashtim as futbollistët.

Gazetari Arthur Quezada ka publikuar një video ku shfaqen futbollistët brazilianë të Shakhtar Donetsk dhe Dynamo Kyiv, së bashku me familjet e tyre.

Ata i kërkojnë ndihmë autoriteteve braziliane që t’i largojnë nga Ukraina, ku aktivitetet sportive janë pezulluar për 30 ditë. / h.ll/albeu.com

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2

— Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022