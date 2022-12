Francezët po mbledhin firma për përsëritjen e finales me Argjentinën!

Humbja e Francës në finalen e Botërorit ndaj Argjentinës duket se është e papranueshme për disa tifozë të Gjelave, të cilët po mbledhin firma që ndeshja të përsëritet për të rikthyer “padrejtësinë”.

France launch petition to get World Cup final replayed, nearly 200,000 have signed it. pic.twitter.com/1BAbCp57Ox

